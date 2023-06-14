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15:49, 14 июня 2023Забота о себе

Названы эффективные способы повысить продуктивность

Коуч по тайм-менеджменту Эванс посоветовал для повышения продуктивности чаще отдыхать

Фото: Barney Yau / Unsplash

Для повышения продуктивности следует чаще делать короткие перерывы в работе, считает коуч по тайм-менеджменту Клэр Эванс. Этот и другие советы эксперта по самодисциплине и эффективности приводит британское издание журнала GQ.

Эванс полагает, что трудно оставаться долго сфокусированным на одной задаче, особенно учитывая, что офисные и дистанционные сотрудники испытывают множество отвлекающих факторов. «Чем дольше вы работаете, тем больше устаете, и тем сильнее падает продуктивность», — сказал коуч. По его словам, из-за усталости происходит больше ошибок. Он посоветовал чаще отдыхать во время рабочего дня, чтобы не тратить время на исправления.

Более частые, короткие перерывы придают энергии, помогут переориентироваться, повысить продуктивность и быстрее выполнять задачи

Клэр Эванскоуч по тайм-менеджменту

Еще один способ повысить продуктивность, который назвал Эванс, — это отказаться от привычки откладывать дела. Он предложил делать их часто и понемногу. Например, можно каждый день выделять 10-20 минут на уборку или заполнение счетов. Придерживаясь такой схемы, говорит Эванс, задачи не будут накапливаться и наваливаться одновременно.

Коуч также советует разбивать день на временные блоки и планировать наполнение каждого из них. «Вы будете видеть, сколько времени есть для каждой задачи в списке и как она вписывается в ваш день», — объяснил стратегию Эванс.

По такому же принципу он предложил делить крупные задачи на мелкие подзадачи и группировать их между собой. Например, запланировать один блок для проверки электронной почты, написания писем и телефонных звонков. Все задачи должны выполняться непрерывно. После завершения целого блока Эванс посоветовал сделать перерыв, прежде чем перейти к следующей группе задач. Коуч уточнил, что блоки должны быть регулярными и повторяться в одно и то же время один раз в день и один раз в неделю. Так, по его словам, будет уходить меньше времени на планирование.

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    Екатерина Улитина
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