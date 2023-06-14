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10:54, 14 июня 2023Культура

Прохор Шаляпин рассказал о ритуале по привлечению денег

Российский певец Прохор Шаляпин рассказал, какие ритуалы он проводит для привлечения денег

Фото: Dmitry Golubovich / Globallookpress.com

Российский певец, финалист проекта «Фабрика звезд-6» Прохор Шаляпин рассказал, какие ритуалы он проводит для привлечения денег. Его слова приводит Teleprogramma.pro.

Исполнитель заявил, что у него дома есть жаба, которой надо гладить брюшко, чтобы пришло материальное благополучие. Кроме того, он порекомендовал обратить внимание на молодой месяц. «Когда вы видите молодой месяц, обязательно нужно погреметь перед ним мелочью. И по мере того, как месяц будет расти, ваше благосостояние будет улучшаться», — подчеркнул Шаляпин.

Он также признался, что удивлен высокими заработками телеведущей Тины Канделаки. «Тина, безусловно, талантливая девушка, которая мне очень нравится. Я всегда восхищался ее умом, остроумием. Но вот насколько много она зарабатывает для сферы медиаиндустрии. С другой стороны, это очень круто, есть к чему стремиться (...) Распечатаю фотографию Канделаки, думаю, что она принесет мне деньги и счастье», — сказал певец.

В октябре 2022 года Прохор Шаляпин призвал женщин быть красивыми и «знать свое место». Артист заявил, что женщины должны быть красивыми на работе.

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    Сергей Равин
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