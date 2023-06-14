Шойгу проверил новый объект системы контроля космического пространства

Шойгу провел проверку на новом объекте системы контроля космического пространства

Министр обороны России Сергей Шойгу проверил несение боевого дежурства на новом объекте системы контроля космического пространства во время рабочей поездки в войска Западного военного округа. Об этом в среду, 14 июня, сообщает пресс-служба оборонного ведомства в Telegram.

«Глава российского военного ведомства проверил организацию боевого дежурства расчетами специализированной радиолокационной станции для обнаружения малоразмерных космических объектов», — заявили в Минобороны.

Уточняется, что новая станция обладает возможностями, не имеющими аналогов в мире, и способна производить автоматический поиск, обнаружение и контроль малоразмерных космических объектов в околоземном космическом пространстве.

Командующий Космическими войсками — заместитель главнокомандующего Воздушно-космическими силами генерал-полковник Александр Головко отметил, что с ростом контролируемой области околоземного пространства к 2027 году время поиска космических аппаратов после запуска или маневра сократится в четыре раза.

Ранее Шойгу в рамках поездки в войска Западного военного округа Шойгу проверил организацию проведения мероприятий по приему и содержанию бронетанкового вооружения и техники. Он потребовал сократить сроки приема техники от предприятий, а также в кратчайшее время подготовить ее для отправки в подразделения Вооруженных сил России.