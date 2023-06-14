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13:40, 14 июня 2023Россия

Шойгу проверил новый объект системы контроля космического пространства

Шойгу провел проверку на новом объекте системы контроля космического пространства

Фото: Минобороны России

Министр обороны России Сергей Шойгу проверил несение боевого дежурства на новом объекте системы контроля космического пространства во время рабочей поездки в войска Западного военного округа. Об этом в среду, 14 июня, сообщает пресс-служба оборонного ведомства в Telegram.

«Глава российского военного ведомства проверил организацию боевого дежурства расчетами специализированной радиолокационной станции для обнаружения малоразмерных космических объектов», — заявили в Минобороны.

Уточняется, что новая станция обладает возможностями, не имеющими аналогов в мире, и способна производить автоматический поиск, обнаружение и контроль малоразмерных космических объектов в околоземном космическом пространстве.

Командующий Космическими войсками — заместитель главнокомандующего Воздушно-космическими силами генерал-полковник Александр Головко отметил, что с ростом контролируемой области околоземного пространства к 2027 году время поиска космических аппаратов после запуска или маневра сократится в четыре раза.

Ранее Шойгу в рамках поездки в войска Западного военного округа Шойгу проверил организацию проведения мероприятий по приему и содержанию бронетанкового вооружения и техники. Он потребовал сократить сроки приема техники от предприятий, а также в кратчайшее время подготовить ее для отправки в подразделения Вооруженных сил России.

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