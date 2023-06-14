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17:19, 14 июня 2023Моя страна

Путешественники проехали на машине от самой северной до самой южной точки России

Путешественники совершили автоэкспедицию от самой северной до самой южной точки России

Фото: AnzorLek / Shutterstock / Fotodom

Путешественники Алексей Жирухин и Александр Еликов совершили автоэкспедицию от мыса Челюскин в Красноярском крае, являющегося самой северной точкой России, до самой южной точки — горы Рагдан в Дагестане. Об этом сообщает ТАСС.

Россияне проехали около шести тысяч километров. «Начался маршрут с самой северной точки — мыса Челюскина, куда доехали на автомобиле, после этого решили доехать оттуда сразу до самой южной точки России — горы Рагдан в Республике Дагестан. Это первое такое автопутешествие в истории, причем на одном авто и разом. Приурочили ко Дню России», — рассказал Жирухин.

Экспедиция стартовала в конце апреля. По словам Жирухина, труднее всего было выбраться с Таймыра, так как там не было круглогодичных дорог. Путешествие завершилось 12 июня, россияне установили на горе Рагдан знак для туристов с видом на самую южную точку России.

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