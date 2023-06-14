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12:28, 14 июня 2023Культура

Артисты Большого театра пожаловались Путину на пенсионную реформу

«МК»: артисты Большого театра пожаловались Владимиру Путину на пенсионную реформу
СюжетПенсионная реформа:

Фото: Konstantin Kokoshkin / Globallookpress.com

Артисты балета Большого театра пожаловались президенту России Владимиру Путину на пенсионную реформу. Об этом сообщает МК.RU.

По словам анонимного источника в театре, они написали главе государства письмо, в котором рассказали о проблемах, возникших перед артистами, которые решили уйти на пенсию. «Как вы знаете, была проведена несколько лет назад в стране пенсионная реформа и так получилось, что из-за того что пенсионный возраст повысился на пять лет, у артистов балета сроки получения пенсии сдвинулись. И теперь оказалось, что люди, которые выходят на пенсию, никаких денег вообще не получают», — сказала собеседница издания.

Она указала на то, что артисты начинают получать пенсию только через пять лет после того, как они покидают театр.

Отмечается, что копия письма была направлена в Пенсионный фонд, Министерство культуры и Попечительский совет Большого театра, его подписали более 100 человек.

Ранее народная артистка России Татьяна Васильева пожаловалась на размер своей пенсии.

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