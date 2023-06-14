Экс-солистка российской группы выпала с десятого этажа с пятилетней дочерью

Экс-солистка группы «Росичи» Кутурова выпала с 10-го этажа с пятилетней дочерью в Саранске

Экс-солистка музыкальной группы «Росичи» Елизавета Кутурова выпала с десятого этажа с пятилетней дочерью в Саранске в понедельник, 12 июня. Об этом пишет «Столица С».

Сначала из окна квартиры выпала дочь певицы, ее доставили в реанимацию. После девочки и сама 34-летняя Кутурова выпала с 10-го этажа — она погибла на месте. Информацию о гибели исполнительницы подтвердили в театре песни «Росичи» на странице в социальной сети «ВКонтакте».

Как сообщило Следственное управление СК России по Мордовии в Telegram-канале, возбуждено уголовное дело о покушении на убийство малолетнего. В качестве приоритетной следователи рассматривают версию о совершении матерью преступления в отношении ребенка. Устанавливаются обстоятельства гибели женщины. Семья не стояла на учете в органах профилактики.

Отмечается, что накануне произошедшего Кутурова удалила свой аккаунт в социальных сетях. Муж погибшей находился в Москве. Соседи не замечали странностей в ее поведении.

Ранее на северо-востоке Санкт-Петербурга пьяная женщина упала с высоты шестого этажа и разбилась насмерть. Инцидент произошел на проспекте Наставников в Красногвардейском районе города. Женщина скончалась на месте от полученных травм. Обстоятельства случившегося выясняются.