Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
02:59, 14 июня 2023Силовые структуры

Экс-солистка российской группы выпала с десятого этажа с пятилетней дочерью

Экс-солистка группы «Росичи» Кутурова выпала с 10-го этажа с пятилетней дочерью в Саранске
Елизавета Кутурова

Елизавета Кутурова. Фото: Театр песни «Росичи» / «ВКонтакте»

Экс-солистка музыкальной группы «Росичи» Елизавета Кутурова выпала с десятого этажа с пятилетней дочерью в Саранске в понедельник, 12 июня. Об этом пишет «Столица С».

Сначала из окна квартиры выпала дочь певицы, ее доставили в реанимацию. После девочки и сама 34-летняя Кутурова выпала с 10-го этажа — она погибла на месте. Информацию о гибели исполнительницы подтвердили в театре песни «Росичи» на странице в социальной сети «ВКонтакте».

Как сообщило Следственное управление СК России по Мордовии в Telegram-канале, возбуждено уголовное дело о покушении на убийство малолетнего. В качестве приоритетной следователи рассматривают версию о совершении матерью преступления в отношении ребенка. Устанавливаются обстоятельства гибели женщины. Семья не стояла на учете в органах профилактики.

Отмечается, что накануне произошедшего Кутурова удалила свой аккаунт в социальных сетях. Муж погибшей находился в Москве. Соседи не замечали странностей в ее поведении.

Ранее на северо-востоке Санкт-Петербурга пьяная женщина упала с высоты шестого этажа и разбилась насмерть. Инцидент произошел на проспекте Наставников в Красногвардейском районе города. Женщина скончалась на месте от полученных травм. Обстоятельства случившегося выясняются.

Что думаешь? Оцени!
    Марина Совина
    Обсудить
    Последние новости
    Польшу обвинили в подготовке к открытию второго фронта для борьбы с Россией
    Российские ученые разработали ракету-планер для поражения подводных целей
    Французский журналист сделал вывод после поездки в Мариуполь
    Сенатор пообещал саботировать утверждение кандидатов в Минюст США
    Экс-солистка российской группы выпала с десятого этажа с пятилетней дочерью
    Германию обвинили в нарушении обещания лечить военных ВСУ бесплатно
    Ученые заявили о связи между противозачаточными таблетками и депрессией у женщин
    На ферме под Мелитополем нашли схрон с боеприпасами
    Крупный турецкий производитель мебели выйдет на российский рынок
    Греф заявил о необходимости создать конкурента оператору карт «Мир»
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.