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18:38, 10 мая 2023Россия

В Петербурге пьяная пенсионерка выпала из окна и разбилась насмерть

На северо-востоке Санкт-Петербурга пьяная пенсионерка выпала из окна и разбилась насмерть

Фото: Сергей Коньков / Коммерсантъ

На северо-востоке Санкт-Петербурга пьяная женщина упала с высоты шестого этажа и разбилась насмерть. Об этом пишет 78.ru.

Инцидент произошел на проспекте Наставников в Красногвардейском районе города. По данным портала, 82-летняя пенсионерка сидела на подоконнике в своей квартире и, находясь в состоянии алкогольного опьянения, выпала из окна.

Женщина скончалась на месте от полученных травм. Обстоятельства случившегося выясняются.

Ранее сообщалось, что в Красноярске пожилая женщина разбилась, выпав из окна многоквартирного дома. Согласно предварительной информации, в гибели женщины не было признаков криминала. Момент смертельного падения попал на камеры наружного наблюдения.

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Варвара Родикова
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