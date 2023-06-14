В России оценили наличие предпосылок для завершения конфликта на Украине

Депутат Чепа: США заставят Украину пойти на переговоры с Россией, когда посчитают нужным

США заставят киевский режим пойти на переговоры с Россией, когда посчитают это необходимым, убежден первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.

В беседе с «Лентой.ру» он оценил наличие предпосылок для завершения конфликта на Украине.

Парламентарий отметил, что сегодняшняя ситуация на Украине действительно создает предпосылки для возобновления переговоров.

«Несмотря на огромные поставки оружия на Украину, силы истощаются.

И то "победоносное" контрнаступление, которое должно было, по мнению США, привести к более удобным условиям для проведения переговоров, сорвалось», — заявил Чепа.

Когда Соединенные Штаты посчитают нужным, тогда они заставят Украину пойти на переговоры Алексей Чепа депутат Госдумы

Также собеседник «Ленты.ру» отметил, что россияне хотят, чтобы после окончания специальной военной операции (СВО) гарантии безопасности, которых Россия добивалась от коллективного Запада в 2021 году, были достигнуты.

«Это и будет основной результат СВО», — заключил Чепа.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что для завершения конфликта на Украине есть большие предпосылки.

Также белорусский лидер на фоне контрнаступления Вооруженных сил Украины сделал вывод о правильности пути Минска по модернизации оружия.

