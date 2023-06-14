Лукашенко заявил о больших предпосылках для завершения конфликта на Украине

Лукашенко заявил, что есть большие предпосылки для завершения конфликта на Украине

Для завершения конфликта на Украине есть большие предпосылки. Об том заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью телеканалу «Россия 1», передает БЕЛТА.

«Я не пророк, но в Украине мы закончим эту войну. К этому уже большие предпосылки. Но дальше нам эти очумелые с Запада слишком много проблем создадут. И если только они эти линии (как любят говорить) перейдут, будет им очень больно», — сказал он.

Лукашенко на фоне контрнаступления Вооруженных сил Украины также сделал вывод о правильности пути Минска по модернизации оружия.

Ранее член комитета по международным делам Совета Федерации России, сенатор от Крыма Сергей Цеков заявил, что Москва не собирается затягивать конфликт на Украине и предпочитает закончить его «как можно скорее». В то же время, по мнению политика, Евросоюз планирует затянуть конфликт еще на несколько лет.