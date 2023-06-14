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12:37, 14 июня 2023Бывший СССР

Лукашенко заявил о больших предпосылках для завершения конфликта на Украине

Лукашенко заявил, что есть большие предпосылки для завершения конфликта на Украине

Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ

Для завершения конфликта на Украине есть большие предпосылки. Об том заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью телеканалу «Россия 1», передает БЕЛТА.

«Я не пророк, но в Украине мы закончим эту войну. К этому уже большие предпосылки. Но дальше нам эти очумелые с Запада слишком много проблем создадут. И если только они эти линии (как любят говорить) перейдут, будет им очень больно», — сказал он.

Лукашенко на фоне контрнаступления Вооруженных сил Украины также сделал вывод о правильности пути Минска по модернизации оружия.

Ранее член комитета по международным делам Совета Федерации России, сенатор от Крыма Сергей Цеков заявил, что Москва не собирается затягивать конфликт на Украине и предпочитает закончить его «как можно скорее». В то же время, по мнению политика, Евросоюз планирует затянуть конфликт еще на несколько лет.

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    Алина Гончарова
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