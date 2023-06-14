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08:14, 14 июня 2023Экономика

В России запланировали ограничить ввоз иностранных семян

Вице-премьер Абрамченко: власти работают над ограничением ввоза иностранных семян в Россию
Виктория Абрамченко

Виктория Абрамченко. Фото: Дмитрий Астахов / РИА Новости

В Россию в скором времени могут начать ввозить ограниченные объемы семян из-за рубежа. Правительство прорабатывает этот вопрос и в ближайшее время объявит о принятом решении, заявила вице-премьер Виктория Абрамченко в разговоре с РИА Новостями.

«Что касается квотирования ввоза иностранных семян — эта идея в проработке, такие решения, скорее всего, скоро на площадке правительства мы увидим», — рассказала о планах властей она.

По ее словам, российские власти встречались с Ассоциацией европейского бизнеса для обсуждения этого плана. Абрамченко добавила, что иностранцы не отказались работать в стране.

В настоящее время больше всего зависят от импорта такие культуры, как картофель, сахарная свекла, кукуруза и подсолнечник. По ним к 2030 году должен быть достигнут уровень самообеспеченности в 75 процентов, отметила вице-премьер.

С идеей ввести ограничения на импорт семян выступило в феврале Министерство сельского хозяйства. При этом еще в августе прошлого года российских агропромышленников предупредили о необходимости готовиться к вероятному запрету на ввоз семян из «недружественных» стран и увеличивать закупки отечественного посадочного материала — мера должна была стать частью контрасанкций против Запада.

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    Мария Грушко
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