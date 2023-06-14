В российском регионе запланировали добычу миллиардов тонн полезных ископаемых

В Якутии запланировали добычу пяти миллиардов тонн полезных ископаемых

Минприроды объявило о планах добычи пяти миллиардов тонн полезных ископаемых в Якутии. Об этом представитель министерства сообщил в разговоре с «Интерфакс».

Как рассказал собеседник агентства, в этом российском регионе будут сформированы пять участков для разработки недр. Как ожидается, что места добычи будут определены к 2024 году.

Кроме того, более масштабную разработку недр планируют вести в еще одном арктическом регионе — на севере Красноярского края. «Через 7-10 лет недропользователям будут предложены не менее пяти площадей с ресурсами нефти один миллиард тонн», — добавили в министерстве.

В связи с планами по ускорению освоения Арктики в регионе вырастет число рабочих мест. В частности, ранее сообщалось, что в 2024 году региону потребуются 73,8 тысячи новых работников, в 2035-м — 66,5 тысячи. Треть из них составляют специалисты с высшим образованием.