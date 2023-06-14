69-я параллель
ВсеСобытияЛюдиЯвленияДостиженияЭкологияТуризмИстория
19:08, 14 июня 202369-я параллель

В российском регионе запланировали добычу миллиардов тонн полезных ископаемых

В Якутии запланировали добычу пяти миллиардов тонн полезных ископаемых
СюжетЗасуха в Казахстане

Фото: Илья Наймушин / РИА Новости

Минприроды объявило о планах добычи пяти миллиардов тонн полезных ископаемых в Якутии. Об этом представитель министерства сообщил в разговоре с «Интерфакс».

Как рассказал собеседник агентства, в этом российском регионе будут сформированы пять участков для разработки недр. Как ожидается, что места добычи будут определены к 2024 году.

Кроме того, более масштабную разработку недр планируют вести в еще одном арктическом регионе — на севере Красноярского края. «Через 7-10 лет недропользователям будут предложены не менее пяти площадей с ресурсами нефти один миллиард тонн», — добавили в министерстве.

В связи с планами по ускорению освоения Арктики в регионе вырастет число рабочих мест. В частности, ранее сообщалось, что в 2024 году региону потребуются 73,8 тысячи новых работников, в 2035-м — 66,5 тысячи. Треть из них составляют специалисты с высшим образованием.

Что думаешь? Оцени!
    Марк Леонов
    Обсудить
    Последние новости
    Против солиста Rammstein возбудили уголовное дело по статье об изнасиловании
    Эксперт назвала минусы тренировки «Американского психопата»
    Врач назвала россиянам приводящий к раннему старению кожи напиток
    Пожар на крыше пятиэтажного жилого дома в Казани попал на видео
    В МИД рассказали об отношении Франции к России
    Лукашенко предсказал сворачивание западной помощи Киеву
    Россиян предупредили о подорожании туров за границу
    Врач предупредила о риске остаться без волос после модной процедуры
    Магазин в сталинской высотке в Москве разозлил пользователей сети
    Российским нефтяным компаниям пригрозили проблемами из-за цен на бензин
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.