Очевидица описала накрывшую российский регион пыльную бурю

Очевидица описала накрывшую столицу Тывы пыльную бурю фразой «люди ходили лунной походкой»

Жительница Кызыла Республики Тыва, пожелавшая остаться анонимной, рассказала, что во время пыльной бури люди ходили «лунной походкой», чтобы их не сдул ветер. Последствия пришедшего в регион атмосферного явления она описала в беседе с «Лентой.ру».

«Я занималась своими делами, мое окно было открыто, и прямо очень резко началась пыльная буря, шторы поднялись очень высоко, я испугалась и сразу же закрыла окно. Так как я живу на втором этаже, всю квартиру моментально замело пылью и песком. Наблюдая за людьми на улице, я, как ни странно, не была удивлена, у нас тут теперь частенько такое. Люди ходили "лунной походкой", дабы их не сдул ветер. Знакомые рассказывали, что дуло так, что аж стекла машин становились мутными. Честно, за всю жизнь настолько сильный ветер я вижу только третий раз», — поделилась очевидица.

По ее словам, местные жители выходили на улицу, несмотря на непогоду, так как привыкли к сильным ветрам. Сейчас обстановка в столице более-менее спокойная.

Ранее в региональном ГУ МЧС передали штормовое предупреждение, сообщили РИА-новости. По прогнозам синоптиков, днем 14 июня на территории республики ожидаются сильные дожди, град, усиление ветра до 25 миллиметров в секунду и более.

До этого Всероссийский научно-исследовательский институт по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций предупредил об угрозе сильных песчаных бурь в четырех регионах на юге России.

