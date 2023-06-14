Дизайнер интерьеров рассказал о делающих дом неуютным вещах

Дизайнер интерьеров Билал Реман посоветовал не стелить коврики в ванной комнате

Дизайнер интерьеров Билал Реман рассказал, что некоторые предметы декора и вещи делают дом неуютным. Об этом сообщает издание The Sun.

По словам дизайнера, уродливая, переполненная корзина для бумаг или мусорное ведро портят вид помещения. Аналогичный эффект имеют и слежавшиеся подушки. «Плоские подушки кошмарны. Почему-то они вошли в моду, но нет, нет. Я их взбиваю», — сказал он.

Кроме того, Реман посоветовал не стелить коврики в ванной комнате. «Плевать, что вам нравится. Как только вы выходите из душа на этот мерзкий ковер, вы встречаетесь с чем? С плесенью. Так что выбирайте деревянное покрытие или плитку», — заявил он.

Ранее дизайнер Mr.Doors Ксения Кузнецова подсказала способы зонировать помещение без особого труда. По ее словам, использование мебели, стационарных или мобильных перегородок — оптимальный вариант для зонирования помещения, если уже сделан ремонт и не хочется дополнительно вкладываться в переделку интерьера.