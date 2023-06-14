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14:27, 14 июня 2023Мир

В США спрогнозировали последствия провала украинского контрнаступления

WP: провал контрнаступления ВСУ укрепит силы, выступающие за переговоры Киева и Москвы

Фото: John Moore / Getty Images

Провал украинского контрнаступления может укрепить позиции сил, выступающих за переговоры между Киевом и Москвой, но это может не понравиться Украине. О таких последствиях неудачных действий Киева пишет The Washington Post (WP).

Издание отмечает, что «ставки для президента [США Джо] Байдена высоки», так как в 2024 году в стране пройдут президентские выборы.

«Байдену нужна крупная победа на поле боя, чтобы показать, что его безоговорочная поддержка Украины укрепила мировое лидерство США, активизировала сильную внешнюю политику при двухпартийной поддержке и продемонстрировала разумное использование американского оружия за рубежом», — говорится в статье.

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Директор Украинского центра противодействия коррупции Дарья Каленюк в свою очередь заявила изданию, что западные страны должны определиться, чего именно они хотят. Она отметила, что Украина точно знает, чего хочет.

Также Каленюк сказала, что Украина не сможет выжить, если не вступит в НАТО. Однако издание пишет, что страны блока занимают разные позиции по поводу перспектив членства Киева.

В западных СМИ уже не первый раз появляются скептические оценки украинского контрнаступления. Профессор факультета военных исследований Лондонского королевского колледжа в Великобритании Майкл Кларк назвал ключевые ошибки украинской армии. А американские военные аналитики отмечают, что успехи украинских военнослужащих измеряются «в ярдах или самое большее в милях».

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    Александр Слабиев
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