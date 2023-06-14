Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
03:17, 14 июня 2023Забота о себе

Диетолог назвала защищающие от ультрафиолета продукты

Диетолог Залетова: помидоры, арбузы и шиповник могут защитить организм от ультрафиолета

Фото: Waldemar / Unsplash

Врач-диетолог Татьяна Залетова в беседе с радио Sputnik назвала защищающие от ультрафиолета продукты.

По ее словам, пигмент ликопин, который входит в состав ряда овощей, фруктов и ягод, помогает организму бороться с окислительным стрессом, в том числе вызванным негативным влиянием ультрафиолета.

Специалист сообщила, что ликопин содержится в помидорах, арбузах, перце, шиповнике, гуаве, хурме и красных грейпфрутах. По ее словам, чтобы усилить защиту от вредного воздействия солнечных лучей, следует ежедневно съедать 100-250 граммов богатых ликопином фруктов или овощей.

Врач отметила, что заметно укрепить защиту организма от вредного воздействия ультрафиолетового излучения можно с помощью томатной пасты.

Ранее врач-диетолог Елена Соломатина сообщила, что белый хлеб с маслом не стоит есть при некоторых заболеваниях. По ее словам, в белом хлебе нет почти ничего, кроме «пустых калорий и сахара», а сливочное масло калорийно и содержит холестерин, поэтому такие бутерброды запрещены людям с сахарным диабетом и лишним весом.

Что думаешь? Оцени!
    Марина Совина
    Обсудить
    Последние новости
    Польшу обвинили в подготовке к открытию второго фронта для борьбы с Россией
    В Одессе произошли взрывы
    Российские военные уничтожили обстреливающие Белгородскую область позиции ВСУ
    Наемников ВСУ уличили в захвате дорогих особняков в Херсоне
    Диетолог назвала защищающие от ультрафиолета продукты
    Российские ученые разработали ракету-планер для поражения подводных целей
    Французский журналист сделал вывод после поездки в Мариуполь
    Сенатор пообещал саботировать утверждение кандидатов в Минюст США
    Экс-солистка российской группы выпала с десятого этажа с пятилетней дочерью
    Германию обвинили в нарушении обещания лечить военных ВСУ бесплатно
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.