Диетолог назвала защищающие от ультрафиолета продукты

Диетолог Залетова: помидоры, арбузы и шиповник могут защитить организм от ультрафиолета

Врач-диетолог Татьяна Залетова в беседе с радио Sputnik назвала защищающие от ультрафиолета продукты.

По ее словам, пигмент ликопин, который входит в состав ряда овощей, фруктов и ягод, помогает организму бороться с окислительным стрессом, в том числе вызванным негативным влиянием ультрафиолета.

Специалист сообщила, что ликопин содержится в помидорах, арбузах, перце, шиповнике, гуаве, хурме и красных грейпфрутах. По ее словам, чтобы усилить защиту от вредного воздействия солнечных лучей, следует ежедневно съедать 100-250 граммов богатых ликопином фруктов или овощей.

Врач отметила, что заметно укрепить защиту организма от вредного воздействия ультрафиолетового излучения можно с помощью томатной пасты.

Ранее врач-диетолог Елена Соломатина сообщила, что белый хлеб с маслом не стоит есть при некоторых заболеваниях. По ее словам, в белом хлебе нет почти ничего, кроме «пустых калорий и сахара», а сливочное масло калорийно и содержит холестерин, поэтому такие бутерброды запрещены людям с сахарным диабетом и лишним весом.