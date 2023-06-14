Кадыров опубликовал видео с Делимхановым для опровержения фейков украинских СМИ

Глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал видео, на котором обсуждает детали спецоперации России на Украине с депутатом Госдумы Адамом Делимхановым, председателем парламента Чечни Магомедом Даудовым и министром по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмедом Дудаевым. Ролик он разместил в своем Telegram-канале.

Кадыров подчеркнул, что с большим удивлением наблюдает, как украинские СМИ публикуют фейки о Делимханове. «Неужели они настолько оторвались от реальности, считая, что мы не сможем опровергнуть их наглую ложь?!» — отметил он.

Ранее Делимханов впервые ответил на сообщения о своем ранении на спецоперации. Он заявил, что с ним все в порядке, и поблагодарил всех, кто переживал за него.

О возможном ранении Делимханова в зоне проведения спецоперации, 14 июня со ссылкой на источник в Госдуме сообщил Telegram-канал телеканала «Звезда».

Позже депутат вышел на связь и пообщался со спикером Госдумы Вячеславом Володиным. По его словам, Делимханов жив и здоров. Глава Чечни Рамзан Кадыров при этом утверждал, что не может выйти на Делимханова и с ним нет связи.