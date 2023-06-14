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12:10, 14 июня 2023Бывший СССР

Мирный житель получил ранения из-за украинского обстрела в ДНР

В СЦКК ДНР сообщили о ранении мирного жителя из-за украинского обстрела Владимировки

Фото: Yevhenii Zavhorodnii / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли поселок Владимировку на территории Донецкой народной республики (ДНР). Об этом сообщили в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

По данным центра, обстрел произошел около 11:00. По населенному пункту выпустили восемь снарядов калибром 155 миллиметров.

Ранения получил один человек. Это мужчина 1976 года рождения.

Поселок Владимировка расположен недалеко от Павловки и Угледара, где продолжаются бои между российской и украинской армиями.

Ранее в Донецке сотрудники МЧС ДНР попали под обстрел со стороны ВСУ, пока занимались спасательными работами. Снаряды упали рядом с пожарно-спасательным отделением и штабным автомобилем.

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    Алевтина Запольская
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