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14:04, 14 июня 2023Экономика

В Сбере рассказали о будущем запуске цифрового рубля

Зампред правления Сбера Попов: цифровой рубль тестируется, но сроки запуска называть рано

Фото: Максим Константинов / Globallookpress.com

Заместитель председателя правления Сбербанка Анатолий Попов в кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) рассказал о планах структуры относительно будущего запуска цифрового рубля.

По его словам, Сбер активно участвует в процессе тестирования цифрового рубля, организованном Центробанком. Однако Попов пояснил, что пока рано называть конкретные сроки внедрения цифрового рубля для всех клиентов банка.

Также он анонсировал получение доступа физлиц к цифровым активам Сбера в третьем квартале текущего года. Речь идет о собственной блокчейн-платформе Сбера и сервисе NFT, который тестируется. Сейчас доступ к цифровым активам Сбера есть только у корпоративных клиентов.

«Конечно, рынок цифровых финансовых активов находится на стадии формирования в России, но мы видим стабильный интерес и у инвесторов, и у компаний, заинтересованных в привлечении средств», — указал Попов в рамках ПМЭФ.

В апреле министр финансов Антон Силуанов рассказал, что запуск в обращение цифрового рубля в России произойдет до конца 2023 года. Он назвал цифровой рубль прозрачным и надежным инструментом, поскольку он позволяет отследить все трансакции и увидеть расход средств. «Эти деньги налево не уйдут уже», — добавил Силуанов.

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    Антон Похиляк
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