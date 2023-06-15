Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
09:57, 15 июня 2023Мир

Американские сенаторы написали письмо арестованному в России Гершковичу

WSJ: почти тридцать сенаторов США написали письмо арестованному в России Гершковичу
СюжетЗемлетрясение в Армении:

Фото: Пресс-служба Мосгорсуда / ТАСС

Почти тридцать американских сенаторов написали письмо репортеру The Wall Street Journal Эвану Гершковичу, выразив «сильный гнев и озабоченность» по поводу его задержания в России. Его инициаторами выступили сенаторы Крис Кунс (демократ) и Джеймс Риш (республиканец), пишет WSJ.

«Мы приветствуем ваши усилия по освещению правды о предосудительном вторжении России в Украину, конфликте, который привел к неописуемым зверствам, трагедиям и человеческим жертвам», — говорится в письме.

Гершковича обвиняют в шпионаже: следствие утверждает, что по заданию властей США журналист собирал о предприятии российской оборонной промышленности материалы, составляющие государственную тайну. Он отказался признать вину. Журналист был задержан 30 марта в Екатеринбурге, Лефортовский суд Москвы продлил его арест до 30 августа 2023 года.

Что думаешь? Оцени!
    Виктория Кондратьева
    Обсудить
    Последние новости
    Оценен ущерб от разрушения Каховской ГЭС
    Озвучена опасность дефицита витамина D для беременных
    Партия «Шор» объявила бойкот заседания парламента Молдавии
    Бывший прапорщик взял жену в сексуальное рабство ради выплаты ипотеки
    Полная блогерша показала тело в купальнике и восхитила подписчиков
    Минобороны Великобритании показало беспилотники для передачи Украине
    Власти Херсонской области назвали число эвакуированных из зоны подтопления
    Жительница Осетии пожаловалась на слежку бывшего мужа и побои на глазах у детей
    Россиян предупредили о надвигающейся на Крым опасности
    Американские сенаторы написали письмо арестованному в России Гершковичу
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.