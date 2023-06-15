Семилетний россиянин съел арбуз и умер в больнице

В Кемеровской области семилетний ребенок умер в больнице после того, как съел арбуз

В Кемеровской области семилетний ребенок умер в больнице после того, как съел купленный родителями арбуз. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления Следственного комитета России (СКР) по Кузбассу.

По данным ведомства, 10 июня мальчика доставили в больницу в Анжеро-Судженске с признаками острого отравления. После того, как состояние ребенка ухудшилось, его перевели в реанимацию кемеровской больницы. Предположительно, причиной отравления стал арбуз.

По данным Telegram-канала Shot, на фоне кишечной инфекции у мальчика произошли отек мозга и обезвоживание, он впал в кому, спасти его не удалось.

Известно, что кроме погибшего, арбуз ел его старший брат, у которого диагностировали сильное воспаление кишечника. По факту случившегося возбуждено уголовное дело, специалисты Роспотребнадзора проводят эпидемиологическое расследование.

В сентябре 2021 года пенсионерка и ее внучка умерли после того, как съели купленный в московском супермаркете арбуз. Вместе с ними госпитализировали мать девочки, которую удалось спасти. Специалисты Роспотребнадзора заявили, что в арбузе были обнаружены следы вещества для дезинсекции.