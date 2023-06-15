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15:54, 15 июня 2023Моя страна

В парке «Савиновский» в Казани пройдет экскурсия о птицах

В парке Казани «Савиновский» проведут орнитологическую экскурсию
СюжетЗемлетрясение в Армении:

Фото: Unsplash

В казанском парке «Савиновский» утром в субботу, 17 июня, пройдет орнитологическая экскурсия. Об этом говорится на сайте мэрии города.

Отмечается, что ее проведет эксперт в области изучения птиц Артур Дегтярев. Жителей и гостей Казани познакомят с пернатыми и их привычками, а также научат определять вид по их пению.

Организаторы экскурсии сообщают, что регистрация на нее не потребуется.

Ранее в июне стало известно, что в Национальной художественной галерее «Хазинэ» Государственного музея изобразительных искусств Республики Татарстан откроется выставка «С любовью о Казани». Уточняется, что выставка продлится с 16 по 29 июня.

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    Фариза Бацазова
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