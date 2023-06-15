«Автобус в ад» номер 666 отменили по требованию христианских консерваторов

AP: христианские консерваторы в Польше добились переименования автобусного маршрута № 666

Автобус под номером 666, который курсировал в город Хель на Балтийском побережье Польши, больше не будет использовать этот номер по требованию христианских консерваторов. Об этом сообщает информационное агентство AP.

Компания-перевозчик PKS Gdynia объявила о смене номера маршрута на 669 с 24 июня. Такое решение было принято после протестов христианских консерваторов. Протестующие добились переименования автобусного маршрута, выразив недовольство тем, что номер автобуса символизирует дьявола, а название города созвучно английскому слову hell, которое означает «ад».

Маршрут №666 был запущен в 2006 году и был популярен у туристов. Многие пассажиры ездили на автобусе только ради того, чтобы похвастаться друзьям тем, что они доехали на 666-м автобусе до Хеля. Решение об отмене маршрута вызвало возмущение общественности. Теперь компания рассматривает возможность возвращения к старому номеру.

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