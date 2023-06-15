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12:57, 15 июня 2023Наука и техника

Выявлена облегчающая симптомы рака диета

Cell Metabolism: кето-диета облегчает симптомы рака
СюжетЗемлетрясение в Армении:

Фото: Mike Von / Unsplash

Ученые из Колд-Спринг-Харбор (CSHL) выявили, что кето-диета облегчает симптомы рака. Результаты работы опубликованы в журнале Cell Metabolism.

Предыдущие исследования показали, что кето-диета может принести пользу онкобольным, поскольку лишает опухоли необходимой для их роста глюкозы. Однако в экспериментах на мышах с раком поджелудочной железы и колоректальным раком кето-диета ускорила развитие кахексии — опасного заболевания, вызывающего потерю веса и подавление иммунитета.

Теперь исследователи решили узнать наверняка, есть ли преимущества кето-диеты в борьбе с раком. Известно, что здоровые мыши также теряют вес на кето, но их метаболизм постепенно адаптируется, и у них наступает плато. У подопытных с опухолью адаптироваться не получается, потому что они не могут вырабатывать достаточное количество гормона кортикостерона, который помогает регулировать действие кето-диеты.

Результаты показали, что сочетание кето-диеты с препаратами, называемыми кортикостероидами, предотвращало кахексию у мышей с раком. Опухоли у таких испытуемых уменьшились, а сами они прожили дольше.

В феврале 2023 года сотрудники Университета Нортумбрии пришли к выводу, что замена красного и обработанного мяса на искусственное мясо из грибов снижает риск развития рака кишечника, а также увеличивает количество полезных кишечных бактерий.

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    Елена Апазиди
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