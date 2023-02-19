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01:44, 19 февраля 2023Наука и техника

Искусственное мясо из грибов снизило риск рака кишечника

European Journal of Nutrition: искусственное мясо из грибов снизило риск рака кишечника

Фото: Shutterstock

Ученые из Университета Нортумбрии обнаружили, что замена красного и обработанного мяса на искусственное мясо Quorn из грибов снизило риск рака кишечника и увеличило количество полезных кишечных бактерий. Результаты работы опубликованы в журнале European Journal of Nutrition.

Данное рандомизированное клиническое исследование впервые изучило влияние замены большого количества красного и обработанного мяса микопротеином на уровни химических веществ — генотоксинов, ответственных за развитие онкологических заболеваний.

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Всего исследователи наблюдали 20 здоровых взрослых мужчин в возрасте 18-50 лет. Участники первой группы употребляли 240 грамм красного и обработанного мяса (говяжий стейк, свиные сосиски и ветчину) каждый день в течение двух недель. Второй группе давали эквивалентные порции микопротеина, полученного из грибов, в течение двухнедельного периода с этапом «очищения» в четыре недели между двумя фазами.

Анализ образцов кала и мочи микопротеиновой группы показал, что уровни генотоксинов ((NOC) и п-крезол) значительно снижены. При этом у испытуемых, потребляющих мясо, показатели генотоксина повысились, потенциально увеличивая долгосрочный риск колоректального рака. Разница между двумя группами считается статистически значимой.

Кроме того, микопротеиновая диета существенно улучшила здоровье кишечника, с помощью стимуляции роста колоний бактерий кишечника (лактобациллы, розебурия и аккермансия), необходимых для защиты от опухолей и воспалений.

Результаты мясной группы, напротив, показали увеличение микробиоты, связанной с раком, сердечно-сосудистыми заболеваниями, лишним весом и другими негативными последствиями для здоровья.

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Елена Апазиди
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