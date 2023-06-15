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00:19, 15 июня 2023Силовые структуры

Росгвардия обнаружила в ЛНР базу украинских силовиков для подготовки диверсантов

Спецназ Росгвардии обнаружил в ЛНР базу украинских силовиков для подготовки диверсантов

Фото: Petrov Sergey / Globallookpress.com

Спецназ Росгвардии обнаружил в Луганской народной республике (ЛНР) базу украинских силовиков для подготовки диверсантов, об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Отмечается, что на базе, организованной в одном из гаражных кооперативов, были найдены признаки производства самодельных взрывных устройств.

«Несколько гаражей, связанных сетью подземных ходов, усеяны вскрытыми боеприпасами и минами различного типа», — уточнили в Росгвардии.

В ведомстве добавили, что на месте найдены плакаты с техническими характеристиками военной техники, что свидетельствует о подготовке диверсий.

Обнаруженные автомобильные номера европейского государства, а также лозунги на польском языке говорят о присутствии иностранных наемников, пояснили в Росгвардии. Там заключили, что опасные для гражданского населения предметы были изъяты и уничтожены.

Ранее в ЛНР рассказали, что с начала проведения специальной военной операции на территории Луганской и Донецкой народных республик было задержано большое количество корректировщиков, в том числе ряд подростков, проходивших обучение в украинских военно-патриотических лагерях

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    Марина Совина
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