69-я параллель
ВсеСобытияЛюдиЯвленияДостиженияЭкологияТуризмИстория
17:20, 15 июня 202369-я параллель

Грузовой дрон привез лекарства в российскую деревню и вернулся с подарком

Дрон привез лекарства в деревню Андег в Ненецком автономном округе и улетел с подарком
СюжетЗемлетрясение в Армении:

Грузовой воздушный беспилотник привез лекарства в поселок Андег в Ненецком автономном округе и улетел оттуда с подарком. Об этом сообщил глава российского региона Юрий Бездудный в своем Telegram-канале.

По словам губернатора, запуск дрона был выполнен в тестовом режиме по соглашению с компанией, производящей беспилотники.

«Аппарат довольно резвый и развивает скорость до 110 километров в час. Время в пути по маршруту составило 40 минут. БПЛА доставил медикаменты для фельдшерско-акушерского пункта. Обратно беспилотник прилетел также с грузом», — рассказал Бездудный.

В подарок дрон привез конфеты и письмо от главы Андега Валентины Абакумовой, в котором та поблагодарила за лекарства и понадеялась, что грузы и дальше будут доставляться в населенный пункт беспилотником.

Ранее сообщалось, что «Сберавтотех» и белорусский МАЗ подписали договор о разработке и запуске серийного производства беспилотного тягача. В «СберАвтоТехе» отмечают, что это особенно актуально в связи с планами властей по созданию беспилотного грузового логистического коридора на трассе М-11 МоскваПетербург в конце 2023 года.

Что думаешь? Оцени!
    Марк Леонов
    Обсудить
    Последние новости
    Песков ответил на слова Подоляка про массовое убийство русских
    Сроки ремонта «Адмирала Григоровича» определят после осмотра
    Застрявшая в лобовом стекле самолета огромная птица попала на видео
    Женщина сбросила 24 килограмма за год и рассказала о своем пути
    Парикмахер раскрыла действенные способы отрастить волосы
    Часть швейцарских депутатов проигнорировала выступление Зеленского
    Стас Пьеха раскрыл ставший причиной госпитализации диагноз
    Вора в законе Пичугу приговорили к пожизненному лишению свободы
    Грузовой дрон привез лекарства в российскую деревню и вернулся с подарком
    Россиян предупредили о риске попасть под суд за деревья на даче
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.