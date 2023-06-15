Грузовой дрон привез лекарства в российскую деревню и вернулся с подарком

Дрон привез лекарства в деревню Андег в Ненецком автономном округе и улетел с подарком

Грузовой воздушный беспилотник привез лекарства в поселок Андег в Ненецком автономном округе и улетел оттуда с подарком. Об этом сообщил глава российского региона Юрий Бездудный в своем Telegram-канале.

По словам губернатора, запуск дрона был выполнен в тестовом режиме по соглашению с компанией, производящей беспилотники.

«Аппарат довольно резвый и развивает скорость до 110 километров в час. Время в пути по маршруту составило 40 минут. БПЛА доставил медикаменты для фельдшерско-акушерского пункта. Обратно беспилотник прилетел также с грузом», — рассказал Бездудный.

В подарок дрон привез конфеты и письмо от главы Андега Валентины Абакумовой, в котором та поблагодарила за лекарства и понадеялась, что грузы и дальше будут доставляться в населенный пункт беспилотником.

Ранее сообщалось, что «Сберавтотех» и белорусский МАЗ подписали договор о разработке и запуске серийного производства беспилотного тягача. В «СберАвтоТехе» отмечают, что это особенно актуально в связи с планами властей по созданию беспилотного грузового логистического коридора на трассе М-11 Москва — Петербург в конце 2023 года.