Жена Дмитрия Тарасова раскрыла причину продажи бывшего дома Бузовой

Жена футболиста Тарасова Костенко рассказала, что они продают дом ради покупки нового

Обладательница титула «Вторая вице-мисс Россия-2014», жена футболиста Дмитрия Тарасова Анастасия Костенко в интервью журналистке Алене Жигаловой раскрыла причину, по которой они решили продать свой особняк. Видео опубликовано на YouTube.

Тарасов построил жилье, когда находился в браке с телеведущей Ольгой Бузовой. Костенко объяснила продажу дома желанием приобрести собственное жилье. Модель также призналась, что устала от обсуждений того, что дом связан с именем Бузовой.

«Я уже как мама рассуждаю, как женщина, у которой есть три ребенка, которая очень хочет, чтобы они были в безопасности», — рассказала модель. По словам Костенко, она сказала супругу, что хочет сама выбрать новый дом и сделать ремонт. Кроме того, она не желает, чтобы в будущем детям говорили, что они живут в доме бывшей жены отца.

Ранее Костенко купила квартиру в Москве. По ее словам, она мечтала о покупке собственной недвижимости на протяжении нескольких лет.