Жена Дмитрия Тарасова купила квартиру

Жена футболиста Дмитрия Тарасова Анастасия Костенко купила квартиру в Москве

Вторая вице-мисс Россия-2014, жена футболиста Дмитрия Тарасова Анастасия Костенко купила квартиру в Москве. Она поделилась новостью с подписчиками в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

Модель опубликовала видео, на котором заходит в свою новую квартиру. Жилье еще не отделано, там предстоит делать ремонт. По словам Костенко, она мечтала о покупке собственной недвижимости на протяжении нескольких лет.

«Мои мечты сбываются. Десять лет назад я переехала в Москву и поняла, что обязательно куплю себе квартиру. Для меня принципиально важно было сделать это самой. Три года я ждала этот день, представляла — и вот. Получите — распишитесь, как говорится», — написала супруга футболиста.

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