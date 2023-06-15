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01:48, 15 июня 2023Экономика

Россия предупредила десятки стран о последствиях включения в черный список FATF

Bloomberg: Россия предупредила десятки стран о последствиях включения в черный список FATF
СюжетПожар в Сочи

Фото: Pixabay

Россия предупредила десятки стран о последствиях включения в черный список FATF (Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег, Financial Action Task Force). Об этом сообщает агентство Bloomberg.

Отмечается, что Москва обратилась как минимум к 12 государствам, заявив, что после подобного решения серьезные последствия ожидают сферу инвестиций и сотрудничества с области обороны и энергетики.

По информации агентства, Россия предупредила партнеров, что включение в черный список FATF затруднит и сделает дороже дальнейшее ведение бизнеса с российской стороной.

Уточняется, что, согласно расчетам, подобное решение будет стоить Турции и ОАЭ почти одного процента от валового внутреннего продукта за счет потерь в торговле и инвестициях.

Ранее агентство Bloomberg сообщило, что Москва предупредила Индию о последствиях при включении страны в черный список FATF. Кремль призвал индийских коллег «во всеуслышание» противостоять любым усилиям Украины по внесению России в этот лист. Глава российского МИД Сергей Лавров сравнил с терроризмом враждебные действия Запада по ограничению прав Москвы в FATF.

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    Марина Совина
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