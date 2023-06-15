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14:46, 15 июня 2023Россия

Россияне Хохол и Свинко подрались из-за фамилий

Mash: в Калининграде россияне Хохол и Свинко подрались из-за фамилий
СюжетЗемлетрясение в Армении:

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

Россияне Хохол и Свинко подрались из-за своих фамилий, выясняя, чья из них менее украинская. Как утверждает Telegram-канал Mash, все произошло в Калининграде.

По информации издания, мужчины выпивали в квартире. Во время застолья они обсуждали различные темы, внезапно друзья стали спорить о происхождении своих фамилий.

Один из друзей заявил, что фамилия Хохол представляет собой «клеймо». Оппонент же ответил ему, что фамилия Свинко с суффиксом «ко» интерпретируется как «стигма предателя».

После этого мужчины набросились друг на друга с кулаками. По сведениям Mash, больше пострадал Хохол, мужчину в тяжелом состоянии увезли в больницу.

Ранее сообщалось, что в Тюмени сотрудницы налоговой инспекции подрались на рабочем месте под гимн России. Выяснилось, что конфликт между инспекторами возник давно и гимн стал последним поводом. Кроме того, громкий звук музыки заглушил шум от потасовки, поэтому коллеги дебоширок не сразу их разняли.

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    Сергей Истомин
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