Mash: в Калининграде россияне Хохол и Свинко подрались из-за фамилий

Россияне Хохол и Свинко подрались из-за своих фамилий, выясняя, чья из них менее украинская. Как утверждает Telegram-канал Mash, все произошло в Калининграде.

По информации издания, мужчины выпивали в квартире. Во время застолья они обсуждали различные темы, внезапно друзья стали спорить о происхождении своих фамилий.

Один из друзей заявил, что фамилия Хохол представляет собой «клеймо». Оппонент же ответил ему, что фамилия Свинко с суффиксом «ко» интерпретируется как «стигма предателя».

После этого мужчины набросились друг на друга с кулаками. По сведениям Mash, больше пострадал Хохол, мужчину в тяжелом состоянии увезли в больницу.

Ранее сообщалось, что в Тюмени сотрудницы налоговой инспекции подрались на рабочем месте под гимн России. Выяснилось, что конфликт между инспекторами возник давно и гимн стал последним поводом. Кроме того, громкий звук музыки заглушил шум от потасовки, поэтому коллеги дебоширок не сразу их разняли.