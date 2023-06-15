23 уголовных дела завели на сотрудников уральского управления ФСИН

Следователи возбудили 23 уголовных дела против 9 сотрудников ГУФСИН Свердловской области

Следователи возбудили 23 уголовных дела против девяти сотрудников Главного управления Федеральной службы исполнения наказаний (ГУФСИН) по Свердловской области за пять месяцев 2023 года. Об этом сообщила пресс-служба управления собственной безопасности (УСБ) тюремного ведомства, передает Ura.Ru.

Всего по результатам оперативной работы УСБ было заведено 38 уголовных дел, из них 11 в отношении осужденных, 4 — против граждан, фигурантами остальных 23 стали работники уголовно-исполнительной системы.

Коррупционные преступления в ГУФСИН выявляются при сотрудничестве прокуратуры, Следственного комитета России, ФСБ и МВД.

14 июня сообщалось, что Заволжский районный суд Ульяновска приговорил к трем годам лишения свободы экс-начальника отдела воспитательной работы исправительной колонии №9 по делу о коррупции. Он с января по июль 2021 года получил от осужденного взятку в размере 15 тысяч рублей за покровительство и обещание не применять дисциплинарные взыскания.