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09:15, 15 июня 2023Силовые структуры

23 уголовных дела завели на сотрудников уральского управления ФСИН

Следователи возбудили 23 уголовных дела против 9 сотрудников ГУФСИН Свердловской области
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Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Следователи возбудили 23 уголовных дела против девяти сотрудников Главного управления Федеральной службы исполнения наказаний (ГУФСИН) по Свердловской области за пять месяцев 2023 года. Об этом сообщила пресс-служба управления собственной безопасности (УСБ) тюремного ведомства, передает Ura.Ru.

Всего по результатам оперативной работы УСБ было заведено 38 уголовных дел, из них 11 в отношении осужденных, 4 — против граждан, фигурантами остальных 23 стали работники уголовно-исполнительной системы.

Коррупционные преступления в ГУФСИН выявляются при сотрудничестве прокуратуры, Следственного комитета России, ФСБ и МВД.

14 июня сообщалось, что Заволжский районный суд Ульяновска приговорил к трем годам лишения свободы экс-начальника отдела воспитательной работы исправительной колонии №9 по делу о коррупции. Он с января по июль 2021 года получил от осужденного взятку в размере 15 тысяч рублей за покровительство и обещание не применять дисциплинарные взыскания.

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    Любовь Ширижик
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