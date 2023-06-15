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17:44, 15 июня 2023Экономика

Крупнейший банк США резко ухудшил прогноз по мировым ценам на нефть

Банк JPMorgan снизил прогноз по ценам на Brent на 2023 год с $90 до $81
СюжетСтоимость нефти:

Фото: Ernest Scheyder / Reuters

Крупнейший американский банк JPMorgan Chase ухудшил прогноз по ценам на эталонную марку Brent на 2023 и 2024 годы, сообщает Reuters. По мнению аналитиков, мировое предложение сырья вырастет достаточно, чтобы покрыть увеличивающийся спрос, а большие запасы нефти у государств снизят риск непредвиденных скачков цен.

Банк ожидает, что средняя цена на нефть марки Brent в 2023 году составит 81 доллара (предыдущий прогноз — 90 долларов). Стоимость американской нефти марки West Texas Intermediate (WTI), согласно ожиданиям аналитиков, должна снизиться до 76 долларов за баррель (ранее прогнозировалась цена в 84 доллара за баррель).

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Цены в 2024 году, считает JPMorgan, составят 83 доллара за баррель вместо 98 долларов, как считалось ранее. Стоимость марки WTI по прогнозу должна будет снизиться до 79 долларов, хотя изначально ожилалась цена в 94 доллара.

JPMorgan считает, что рост предложения на мировом рынке нефти в 2023 году будет быстрее, чем увеличение спроса. Первый показатель вырастет сразу на 2,2 миллиона баррелей в сутки, а второй — лишь на на 1,6 миллиона. В среднем за 2023 год мировое потребление нефти составит рекордные 101,4 миллиона баррелей в сутки — главным фактором станет беспрецедентный рост спрос в Китае, Индии и на Ближнем Востоке.

Аналитики JPMorgan больше не верят в то, что страны ОПЕК+ смогут в этом году сбалансировать нефтяные рынки. Банк прогнозирует в следующем году профицит в 0,4 миллиона баррелей в сутки — несмотря на продление организацией добровольного соглашения о сокращении добычи нефти до 2024 года.

На момент написания новости фьючерсы на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE торговались по цене 73,7 доллара за баррель, марки WTI — 68,7 доллара за баррель.

По итогам официальной встречи стран ОПЕК+ выяснилось, что Саудовская Аравия с 1 июля на месяц дополнительно сократит добычу нефти на один миллион баррелей в сутки. Сообщалось, что Россия также продлит добровольное сокращение добычи нефти до конца 2024 года и продолжит добывать на 500 тысяч баррелей нефти в сутки меньше, чем предусмотрено квотой 2023 года.

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    Мария Черкасова
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