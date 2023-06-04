Саудовская Аравия дополнительно сократит добычу нефти в июле

Саудовская Аравия дополнительно сократит добычу нефти на миллион баррелей в сутки

Саудовская Аравия с 1 июля на месяц дополнительно сократит добычу нефти на один миллион баррелей в сутки. Об этом 4 июня сообщило Саудовское агентство печати.

При этом срок дополнительного сокращения нефти может быть продлен. В результате дополнительных мер общее сокращение добычи нефти в Саудовской Аравии составит 1,5 миллиона баррелей в сутки.

Добровольное уменьшение объемов добычи призвано усилить меры предосторожности, предпринимаемые странами ОПЕК+ с целью поддержания стабильности на нефтяных рынках.

Вице-премьер России Александр Новак сообщил, что РФ также продлит добровольное сокращение добычи нефти до конца декабря 2024 года. Россия продолжит добывать на 500 тысяч баррелей нефти в сутки меньше, чем предусмотрено квотой 2023 года. Уровень будет считаться от квоты на 2024 год, уточнил Новак.

По итогам переговоров стран альянса ОПЕК+ Россия уменьшит добычу нефти в 2024 году. Квота 2023 года была сокращена с 10,478 миллиона баррелей в сутки до 9,828 миллиона баррелей в сутки на следующий год.