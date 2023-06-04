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19:39, 4 июня 2023Экономика

России сократили квоту на добычу нефти

В ОПЕК+ сократили России квоту на добычу нефти в 2024 году до 9,828 млн баррелей в сутки

Фото: Nick Oxford / Reuters

По итогам переговоров стран альянса ОПЕК+ России сократили квоту на добычу нефти в 2024 году, передает ТАСС.

Квота сокращена с 10,478 миллиона баррелей в сутки (была установлена на 2023 год) до 9,828 миллиона баррелей в сутки на следующий год. При этом отмечается, что Саудовская Аравия сохранила текущую квоту в 10,478 миллиона баррелей.

Общий объем добычи странами ОПЕК скорректирован на 2024 год до уровня 40,46 миллиона баррелей в сутки, о чем договорились участники альянса 4 июня. ТАСС сообщает, что таким образом страны сократят добычу на 1,393 миллиона баррелей.

Ранее сообщалось, что альянс ОПЕК+ начал официальные переговоры после затянувшихся неформальных обсуждений.

Вице-премьер России Александр Новак при этом сообщил, что страна продлит свое добровольное сокращение добычи нефти до конца декабря 2024 года. РФ продолжит добывать на 500 тысяч баррелей нефти в сутки меньше, чем предусмотрено квотой.

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    Антон Похиляк
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