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19:19, 4 июня 2023Экономика

Россия продлит добровольное сокращение добычи нефти

Новак сообщил, что Россия продлит добровольное сокращение добычи нефти до конца 2024 года

Фото: Pascal Rossignol / Reuters

Вице-премьер России Александр Новак сообщил, что страна продлит добровольное сокращение добычи нефти до конца декабря 2024 года. Его цитирует ТАСС.

Россия продолжит добывать на 500 тысяч баррелей нефти в сутки меньше, чем предусмотрено квотой. Уровень будет считаться от квоты на 2024 год, уточнил Новак. Он также пояснил, что это является мерой предосторожности по согласованию со странами, участвующими в соглашении ОПЕК+, и добавил, что РФ уже добывает на 500 тысяч баррелей в сутки меньше.

В мае Новак уточнил, что Россия вышла на заявленное добровольное сокращение добычи нефти на 500 тысяч баррелей в сутки только с мая, а не с марта, как говорилось ранее.

Тогда же Саудовская Аравия призвала Россию соблюдать условия сокращения добычи нефти. Эр-Рияд выражал недовольство в связи с тем, что Москва, по мнению королевства, не полностью выполнила обещание сократить добычу нефти на фоне западных санкций.

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    Антон Похиляк
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