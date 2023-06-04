Новак сообщил, что Россия продлит добровольное сокращение добычи нефти до конца 2024 года

Вице-премьер России Александр Новак сообщил, что страна продлит добровольное сокращение добычи нефти до конца декабря 2024 года. Его цитирует ТАСС.

Россия продолжит добывать на 500 тысяч баррелей нефти в сутки меньше, чем предусмотрено квотой. Уровень будет считаться от квоты на 2024 год, уточнил Новак. Он также пояснил, что это является мерой предосторожности по согласованию со странами, участвующими в соглашении ОПЕК+, и добавил, что РФ уже добывает на 500 тысяч баррелей в сутки меньше.

В мае Новак уточнил, что Россия вышла на заявленное добровольное сокращение добычи нефти на 500 тысяч баррелей в сутки только с мая, а не с марта, как говорилось ранее.

Тогда же Саудовская Аравия призвала Россию соблюдать условия сокращения добычи нефти. Эр-Рияд выражал недовольство в связи с тем, что Москва, по мнению королевства, не полностью выполнила обещание сократить добычу нефти на фоне западных санкций.