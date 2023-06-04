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18:53, 4 июня 2023Экономика

ОПЕК+ начал официальные переговоры в Вене

Альянс ОПЕК+ начал официальные переговоры после нескольких часов неформальных обсуждений

Фото: Leonhard Foeger / Reuters

Альянс ОПЕК+ начал официальные переговоры после затянувшихся неформальных обсуждений. Об этом со ссылкой на источники сообщает РИА Новости.

Один из собеседников заявил, что неофициальные обсуждения перешли во встречу всех глав делегаций ОПЕК+.

Между тем источники «Интерфакс» отмечают, что соглашение ОПЕК+ будет продлено на 2024 год. Кроме того, указывает агентство, Саудовская Аравия планирует еще одно добровольное снижение нефтедобычи.

Ранее министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдель Азиз бен Салман заявил, что журналисты «не представляют», что обсуждают страны ОПЕК+ на встрече в Вене.

В конце мая стало известно, что страны ОПЕК не смогли исполнить обещания по сокращению добычи нефти. В мае добыча топлива членами объединения в совокупности сократилась на 460 тысяч баррелей в сутки, хотя в апреле восемь членов картеля запланировали снижение на 1,1 миллиона баррелей.

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    Алина Гончарова
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