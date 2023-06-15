Коуч указала на скрытые признаки желания партнера уйти

Коуч Джонс: партнер втайне хочет уйти, если не говорит о планах и живет отдельной жизнью

Если партнер втайне хочет уйти, он выдает свои намерения несколькими очевидными признаками, рассказала коуч в области отношений Аманда Твиггс Джонс. Ее слова приводит издание The Sun.

Одним из скрытых признаков желания уйти, по ее словам, является нежелание говорить о своих планах и мечтах. «Вы живете отдельными, параллельными жизнями и не делаете вместе ничего веселого», — указала она.

Кроме того, добавила Твиггс Джонс, мечтающий уйти партнер не показывает своей любви, в частности, не касается другого с нежностью, не пытается установить эмоциональную связь. «Он не обращает на вас внимания, не пытается сделать так, чтобы вы чувствовали себя увиденными, услышанными, понятыми», — сказала коуч.

Ранее психолог и сексолог Татьяна Короткова призвала противостоять «моральным поработителям». По ее словам, женщинам необходимо раз и навсегда разрывать отношения с партнерами-манипуляторами.