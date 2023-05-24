Психолог призвала женщин противостоять партнерам-манипуляторам
Женщинам необходимо раз и навсегда разрывать отношения с партнерами-манипуляторами, считает психолог и сексолог Татьяна Короткова. В беседе с «Лентой.ру» она призвала противостоять «моральным поработителям».
По словам Коротковой, часто женщинам бывает сложно расстаться с партнером-манипулятором. Так происходит из-за того, что мужчина расставляет психологические ловушки.
Первым делом манипулятор внушает жертве мысль, что она никому, кроме него, не нужна, объяснила психолог. Со временем у нее возникает желание соглашаться с его словами. Это, по мнению Коротковой, свидетельствует о том, что отношения пора прекращать.
Женщины часто принимают отношения с манипулятором за любовь. Кажется, что испытывать бурю противоречивых чувств нормально и интересно. Однако это всего лишь прием манипулятора. Он специально использует его для подчинения себе: то приближается, то отдаляется. Это заставляет жертву чувствовать спектр эмоций: от радости и счастья до отчаяния и чувства вины. В итоге у жертвы формируется адреналиновая зависимость от манипулятора
Для созависимых отношений характерна уверенность, что без манипулятора невозможно прожить, продолжила собеседница «Ленты.ру». При этом один или оба партнера теряют самодостаточность и растворяются друг в друге. В результате формируется болезненная привязанность к другому человеку, страх потерять его.
«Корни этой проблемы зачастую лежат в раннем детстве. Самостоятельно разобраться с этим вряд ли получится, поэтому в данной ситуации лучше обратиться к психологу», — прокомментировала Короткова.
Зачастую разорвать отношения с манипулятором не удается по финансовым соображениям, признает психолог. Абьюзеры подавляют личность жертвы, а взамен дают деньги, комфортные условия жизни и возможность не работать. В итоге у жертвы появляется финансовая зависимость. Решиться разорвать отношения с таким партнером помогает осознание того, что спокойной и счастливой жизни с ним все равно не будет.
Если вы не хотите постоянно страдать и нервничать, надо принять решение о расставании. Манипуляторы не меняются. Совместная жизнь с такими людьми чревата потерей собственной личности, психическими и физическими заболеваниями. Поэтому единственно правильный выход — раз и навсегда прекратить эти отношения
«Объявив о своем решении, вы обязательно столкнетесь с очередными манипуляциями партнера, ведь он не захочет терять свою жертву. Он будет отговаривать вас от расставания. Не соглашайтесь на это. Иначе вы всю жизнь будете жить в его ловушке», — настаивает психолог.
Расстаться с манипулятором сложно, продолжила Короткова. Может возникать ломка, желание все вернуть. Чтобы облегчить свое состояние, нужно вспомнить всю ту боль, которую он причинил.
Воспринимайте разрыв как освобождение от проблемы, а не как тяжелую утрату. Отпустите эти отношения, тогда в вашей жизни откроются новые горизонты, появится возможность обрести настоящую любовь, счастье и спокойствие
После расставания с манипулятором жертве важно вернуть себя. Необходимо вернуться к любимым делам, бывать в любимых местах, чаще общаться с друзьями и близкими. «Делайте то, что вам нравится. Занимайтесь тем, что давно хотели, но не могли реализовать из-за зависимости от партнера. Когда вы вновь обретете себя, ваша жизнь станет яркой и счастливой», — подвела итог Короткова.
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