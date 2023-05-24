Психолог призвала женщин противостоять партнерам-манипуляторам

Психолог Татьяна Короткова призвала женщин разрывать отношения с партнерами-манипуляторами

Женщинам необходимо раз и навсегда разрывать отношения с партнерами-манипуляторами, считает психолог и сексолог Татьяна Короткова. В беседе с «Лентой.ру» она призвала противостоять «моральным поработителям».

По словам Коротковой, часто женщинам бывает сложно расстаться с партнером-манипулятором. Так происходит из-за того, что мужчина расставляет психологические ловушки.

Первым делом манипулятор внушает жертве мысль, что она никому, кроме него, не нужна, объяснила психолог. Со временем у нее возникает желание соглашаться с его словами. Это, по мнению Коротковой, свидетельствует о том, что отношения пора прекращать.

Женщины часто принимают отношения с манипулятором за любовь. Кажется, что испытывать бурю противоречивых чувств нормально и интересно. Однако это всего лишь прием манипулятора. Он специально использует его для подчинения себе: то приближается, то отдаляется. Это заставляет жертву чувствовать спектр эмоций: от радости и счастья до отчаяния и чувства вины. В итоге у жертвы формируется адреналиновая зависимость от манипулятора Татьяна Короткова психолог, сексолог

Для созависимых отношений характерна уверенность, что без манипулятора невозможно прожить, продолжила собеседница «Ленты.ру». При этом один или оба партнера теряют самодостаточность и растворяются друг в друге. В результате формируется болезненная привязанность к другому человеку, страх потерять его.

«Корни этой проблемы зачастую лежат в раннем детстве. Самостоятельно разобраться с этим вряд ли получится, поэтому в данной ситуации лучше обратиться к психологу», — прокомментировала Короткова.

Зачастую разорвать отношения с манипулятором не удается по финансовым соображениям, признает психолог. Абьюзеры подавляют личность жертвы, а взамен дают деньги, комфортные условия жизни и возможность не работать. В итоге у жертвы появляется финансовая зависимость. Решиться разорвать отношения с таким партнером помогает осознание того, что спокойной и счастливой жизни с ним все равно не будет.

Если вы не хотите постоянно страдать и нервничать, надо принять решение о расставании. Манипуляторы не меняются. Совместная жизнь с такими людьми чревата потерей собственной личности, психическими и физическими заболеваниями. Поэтому единственно правильный выход — раз и навсегда прекратить эти отношения Татьяна Короткова психолог, сексолог

«Объявив о своем решении, вы обязательно столкнетесь с очередными манипуляциями партнера, ведь он не захочет терять свою жертву. Он будет отговаривать вас от расставания. Не соглашайтесь на это. Иначе вы всю жизнь будете жить в его ловушке», — настаивает психолог.

Расстаться с манипулятором сложно, продолжила Короткова. Может возникать ломка, желание все вернуть. Чтобы облегчить свое состояние, нужно вспомнить всю ту боль, которую он причинил.

Воспринимайте разрыв как освобождение от проблемы, а не как тяжелую утрату. Отпустите эти отношения, тогда в вашей жизни откроются новые горизонты, появится возможность обрести настоящую любовь, счастье и спокойствие Татьяна Короткова психолог, сексолог

После расставания с манипулятором жертве важно вернуть себя. Необходимо вернуться к любимым делам, бывать в любимых местах, чаще общаться с друзьями и близкими. «Делайте то, что вам нравится. Занимайтесь тем, что давно хотели, но не могли реализовать из-за зависимости от партнера. Когда вы вновь обретете себя, ваша жизнь станет яркой и счастливой», — подвела итог Короткова.

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