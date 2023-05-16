Психолог назвала самые раздражающие женские качества

Психолог Ярикова назвала стервозность и болтливость самыми отталкивающими женскими чертами

Стервозность и болтливость — самые раздражающие черты женского характера, считает психолог Елена Ярикова. Качества, мешающие общению, она назвала в беседе с «Лентой.ру».

По словам Яриковой, от личных качеств и умения правильно коммуницировать с людьми зависят социальный статус, окружение, отношения на работе, наличие партнера. При этом некоторые особенности характера лишь отталкивают других.

Навязчивость

Желание понравиться мужчине или быть с объектом симпатии часто приводит к чрезмерной навязчивости, предупреждает психолог. Это выражается в назойливом общении, желании быть все время рядом, отказе от собственных хобби в пользу интересов мужчины. Хотя женщина в этот момент руководствуется только лучшими побуждениями и заботой, на деле такое поведение может привести к тому, что ее станут избегать.

Стервозность

Собеседница «Ленты.ру» считает, что холодность, эгоцентризм и ультимативность кажется привлекательной только в кино, на деле же таких женщин сторонятся. По ее словам, с таким характером о здоровом общении, долгосрочных отношениях и взаимности не может быть и речи.

Стервозные женщины нацелены на удовлетворение личных амбиций, получение личной выгоды без учета интереса окружающих Елена Ярикова психолог

Болтливость

Психолог полагает, что женщины, которые слишком говорят много впустую, утомляют окружающих. Долгая полемика, разговоры не по делу, сплетни вызывают желание встать и уйти, особенно у мужчин.

Вульгарность

С точки зрения Яриковой женщина, которая ругается матом, не вынимает сигарету изо рта и ведет себя мужеподобно, редко привлекает к себе внимание. По ее мнению, чаще всего мужчины ожидают от женщин мягкости.

Желание держать все под контролем сложно выдерживать. Когда женщина хочет быть в курсе всех событий, не упускает возможности подсказать как «правильно», не дает продохнуть, в отношениях начинаются сложности. Помимо того, что партнер становится подневольным, со временем ему приходится начинать обманывать, чтобы иметь возможность поступать, как хочется ему Елена Ярикова психолог

Собственническое отношение

Попытки женщины ограничить свободу мужчины, привязать его к себе и подтолкнуть к браку либо сводят отношения на нет, либо порождают обман и ложь, говорит психолог.

Ранее Ярикова назвала главные причины переедания. Она пояснила, что много есть человек начинает в том числе из-за стресса.

