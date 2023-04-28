Россиянам назвали основные причины переедания

Психолог Ярикова назвала стресс и тревогу главными причинами бесконтрольного аппетита

Стресс и тревога являются главными причинами бесконтрольного аппетита, уверяет психолог Елена Ярикова. В беседе с «Лентой.ру» она назвала россиянам эти и другие основные поводы для переедания.

Причины переедания могут скрываться за разными аспектами — от отсутствия культуры еды и неправильных пищевых привычек до психологических проблем. И последнее бывает наиболее частой причиной бесконтрольного аппетита, говорит Ярикова.

Чаще всего компульсивное переедание является следствием стрессов и внутренних тревог. Реакция на стресс бывает двух видов: активная и пассивная. В первом случае люди настолько напряжены, что вообще не могут смотреть на еду. У них просыпается чрезмерная активность, граничащая с нервозностью. В случае пассивной реакции, люди напротив не стремятся решить сложившую ситуацию, а уходят от нее путем заедания Елена Ярикова психолог

В процессе приема пищи включается парасимпатическая система, которая действует на человека успокоительно. Таким образом у человека вырабатывается ассоциация: еда — это спокойствие. Кроме того, еда вызывает выработку гормона счастья, добавила психолог.

Неверные стереотипы также могут быть следствием компульсивного переедания, отметила собеседница «Ленты.ру». Так, например, люди, прошедшие войну, стараются не оставлять еду на тарелке и передают такую модель поведения детям и внукам.

Если говорить о переедании как о способе уйти от внутреннего стресса, важно выявить причину, которая побуждает человека избегать внутреннего конфликта посредством еды, продолжила психолог. По ее словам, диеты, интервальное голодание, уменьшение порций будут иметь временный эффект. Как показывает практика, часто после жестких ограничений человек набирает еще больший вес, что приводит к новым проблемам: изменения во внешности приводят к еще большему стрессу из-за невозможности контролировать себя и свои действия.

Необходимо разбираться в триггерах, которые вызывают необузданный аппетит. Справиться самостоятельно с ситуацией не всегда бывает возможно, и в этом случае лучше обратиться к специалисту. Он поможет выявить истинные причины проблемы и научиться справляться с причинами иначе, чтобы при столкновении со стрессом у человека не возникало желание сразу его заесть, подвела итог Ярикова.

Ранее Елена Ярикова перечислила признаки травмирующего самого себя человека. Она пояснила, что люди с низкой самооценкой сравнивают себя с другими, чем травмируют свою психику.