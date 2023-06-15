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16:44, 15 июня 2023Силовые структуры

Задержание полицией торгующих в онлайн-наркомаркете россиян попало на видео

МВД задержало четверых в рамках операции по ликвидации онлайн-наркомаркета в Астрахани
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Сотрудники МВД провели спецоперацию по ликвидации онлайн-наркомаркета в Астрахани, задержаны четверо подозреваемых в распространении наркотиков в регионе. Оперативное видео предоставили «Ленте.ру» в МВД России.

На кадрах видно, как оперативники окружают машину предполагаемых преступников, разбивают в ней окно, а потом вытаскивают из автомобиля наркоторговцев, бросая их на асфальт. Во время опроса один из мужчин признался, что работает в теневом магазине всего неделю.

В МВД сообщили о задержании предполагаемого организатора наркомаркета, оператора и двух курьеров. Во время обысков в их домах полиция обнаружила и изъяла подготовленные для продажи свертки с метадоном и мефедроном. В отношении мужчин возбудили уголовные дела о незаконном обороте наркотических средств.

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