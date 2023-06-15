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05:07, 15 июня 2023Мир

Российские военные отразили атаку ВСУ в районе совхоза «Октябрь» в ДНР

Минобороны: группировка «Восток» отразила атаку ВСУ в районе совхоза «Октябрь» в ДНР
СюжетЗемлетрясение в Армении:

Группировка войск «Восток» отразила атаку Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе совхоза «Октябрь» в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки Олег Чехов, передает ТАСС.

Он отметил, что в ходе отражения ночной атаки были уничтожены танки, бронемашины, противник понес потери личного состава.

«С применением ударных дронов уничтожены танк и машина минирования ВСУ в районе южнее совхоза "Октябрь"», — уточнил представитель Минобороны России.

По словам Чехова, артиллерией была поражена гаубица М777 в районе Тимировки, а также украинский танк южнее Великой Новоселки.

Ранее начальник пресс-центра группировки войск «Восток» рассказал, что российские бойцы успешно отразили атаки Вооруженных сил Украины на южнодонецком направлении

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    Марина Совина
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