Российские военные отразили атаку ВСУ в районе совхоза «Октябрь» в ДНР

Минобороны: группировка «Восток» отразила атаку ВСУ в районе совхоза «Октябрь» в ДНР

Группировка войск «Восток» отразила атаку Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе совхоза «Октябрь» в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки Олег Чехов, передает ТАСС.

Он отметил, что в ходе отражения ночной атаки были уничтожены танки, бронемашины, противник понес потери личного состава.

«С применением ударных дронов уничтожены танк и машина минирования ВСУ в районе южнее совхоза "Октябрь"», — уточнил представитель Минобороны России.

По словам Чехова, артиллерией была поражена гаубица М777 в районе Тимировки, а также украинский танк южнее Великой Новоселки.

Ранее начальник пресс-центра группировки войск «Восток» рассказал, что российские бойцы успешно отразили атаки Вооруженных сил Украины на южнодонецком направлении