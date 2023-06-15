В Белоруссии приняли во втором чтении законопроект о народном ополчении

В Белоруссии депутаты приняли во втором чтении законопроект о народном ополчении

Депутаты Палаты представителей Национального собрания Белоруссии приняли во втором чтении законопроект «О народном ополчении». Об этом сообщает ТАСС.

«Законом предусматривается хранение оружия при добровольце, оно будет находиться дома, порядок хранения и сбережения этого оружия будет определен соответствующими документами и постановлениями Совета министров», — сказал член постоянной комиссии по национальной безопасности Палаты представителей Евгений Зайцев.

Ранее Палата представителей Национального собрания республики приняла документ в первом чтении. Уточнялось, что законопроект одобрен постановлением Совета безопасности Белоруссии. Проект закона направлен на установление правовых основ реализации белорусскими гражданами, иностранцами и лицами без гражданства, которые постоянно проживают в стране, права на добровольное участие в обеспечении военного положения в республике.

