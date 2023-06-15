Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
12:16, 15 июня 2023Бывший СССР

В Белоруссии приняли во втором чтении законопроект о народном ополчении

В Белоруссии депутаты приняли во втором чтении законопроект о народном ополчении
СюжетЗемлетрясение в Армении:

Фото: Виктор Толочко / РИА Новости

Депутаты Палаты представителей Национального собрания Белоруссии приняли во втором чтении законопроект «О народном ополчении». Об этом сообщает ТАСС.

«Законом предусматривается хранение оружия при добровольце, оно будет находиться дома, порядок хранения и сбережения этого оружия будет определен соответствующими документами и постановлениями Совета министров», — сказал член постоянной комиссии по национальной безопасности Палаты представителей Евгений Зайцев.

Ранее Палата представителей Национального собрания республики приняла документ в первом чтении. Уточнялось, что законопроект одобрен постановлением Совета безопасности Белоруссии. Проект закона направлен на установление правовых основ реализации белорусскими гражданами, иностранцами и лицами без гражданства, которые постоянно проживают в стране, права на добровольное участие в обеспечении военного положения в республике.

Кристина Есикова
Обсудить
Последние новости
В ЦБ поддержали идею приватизации в России
Силуанов призвал урезать субсидии российским промышленникам
Лукашенко заявил о превращении ООН в дипломатическое казино
Фетисов оценил политический потенциал Овечкина
Цены на газ в Европе резко выросли
Названо условие вступления Белоруссии в украинский конфликт
В Ельцин-центре отреагировали на проверку Минюста на деятельность иноагента
Москва запустит проект по развитию роботической хирургии в онкологии
Возможность контрнаступления ВСУ на территорию ЛНР оценили
В Белоруссии приняли во втором чтении законопроект о народном ополчении
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.