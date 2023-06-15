Украинские военные пожаловались на тяжелые условия в рядах ВСУ

Toronto Star: украинский военный сообщил о падении боевого духа в рядах ВСУ

Украинские военные пожаловались на тяжелые условия в рядах Вооруженных сил Украины (ВСУ) и падение боевого духа. Об этом сообщила канадская газета Toronto Star.

В разговоре с изданием 25-летний Артем Баулин заявил, что его беспокоит отсутствие лидерства у некоторых офицеров. «Я хочу перевестись в другую бригаду, потому что у нас очень, очень большая проблема с нашими командирами», — сказал он. Кроме того, Баулин отметил, что в атаку часто отправляют необученных солдат без необходимого вооружения.

Другой военный сообщил изданию, что хочет уволиться после четырех операций, однако не может этого сделать. «Они все еще хотят, чтобы я вернулся», — заявил он. При этом собеседник газеты отметил, что едва сводит концы с концами из-за низкой зарплаты.

Ранее украинский военнопленный Александр Ляшенко рассказал, что боевой дух в украинской армии сильно упал по сравнению с 2022 годом из-за большого числа убитых и раненых военных. По его мнению, это доказывает жесткая мобилизация по всей Украине.