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18:02, 15 июня 2023Силовые структуры

Полицейские за сутки нашли три схрона с боеприпасами в Херсонской области

Под Херсоном полицейские нашли три схрона со взрывателями, снарядами и гранатометами
СюжетЗемлетрясение в Армении:

Фото: ГУ МВД по Херсонской области

В Херсонской области полицейские за сутки нашли три схрона с боеприпасами. Об этом «Ленте.ру» сообщили в ГУ МВД России по региону.

По данным ведомства, первый тайник силовики заметили около поселка Чаплынка. Из него изъяли десять взрывателей и четыре боевые части для РСЗО «Град», три артснаряда и дымовую шашку. Второй схрон обнаружили в этом же поселке, но в лесу. Там находились два артснаряда и почти 300 патронов. Оба тайника располагались близко к жилым домам, поэтому правоохранители уничтожили их накладным зарядом тротила.

Кроме того, полицейские совместно с УФСБ нашли в заброшенном доме в Скадовске два гранатомета, 16 взрывателей, три гранаты с запалами и автомат Калашникова с патронами. На этот раз опасные предметы поместили в комнату хранения отдела полиции.

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    Екатерина Власова
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