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14:43, 15 июня 2023Бывший СССР

Рогов рассказал о тяжелейших боях с ВСУ на Времевском выступе

Рогов рассказал о тяжелейших боях в районе Времевского выступа в Запорожской области
СюжетЗемлетрясение в Армении:

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Вооруженные силы Украины (ВСУ) продолжают попытки прорвать российскую оборону в Запорожской области. Об этом рассказал председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов, пишет РИА Новости.

«Напряженная ситуация в районе Времевского выступа возле населенных пунктов Макаровка и Урожайное, на стыке границ Запорожской области и ДНР. Там идут тяжелейшие бои», — заявил Рогов.

По его словам, ВСУ перебрасывают в этот район резервы личного состава и боевой техники и через это направление рассчитывают прорваться к побережью Азовского моря.

Ранее Рогов сообщил, что в районе села Работино украинская армия силами до двух рот попыталась захватить российские позиции, однако была встречена плотным артиллерийским и стрелковым огнем и откатилась назад.

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    Алевтина Запольская
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