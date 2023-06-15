Сальдо заявил о покушении на него с украинской стороны

Сальдо заявил о покушении на него со стороны ВСУ с использованием снарядов Экскалибур

Врио губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил о покушении на него с украинской стороны с использованием снарядов «Экскалибур». Об этом он написал в своем Telegram-канале.

По словам Сальдо, покушение на него было предпринято во время обстрела территории региона. Он утверждает, что это было сделано по приказу главы украинской разведки Кирилла Буданова и президента Украины Владимира Зеленского. «Марионеточный киевский режим устроил на меня настоящую охоту, выпустив более десяти высокоточных английских ракет по местам моего предполагаемого нахождения в Херсонской области», — написал врио губернатора.