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09:32, 15 июня 2023Силовые структуры

Россиянин выколол глаз посетителю кафе из-за замечания и получил шесть лет

Суд дал 6 лет жителю Тюменской области за выколотый глаз посетителю кафе из-за замечания
СюжетЗемлетрясение в Армении:

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

Ялуторовский суд Тюменской области приговорил к шести годам лишения свободы местного жителя, который выколол глаз посетителю кафе, сделавшему ему замечание. Об этом «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы региона.

Осужденный будет отбывать наказание в колонии общего режима, также он должен выплатить компенсацию морального вреда пострадавшему. Он признан виновным по статье 111 УК («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью»).

Из материалов дела следует, что 3 февраля пьяный житель Ялуторовска закурил сигарету в местном кафе, после чего посетитель сделал ему замечание. Осужденному это не понравилось, и он сходил домой за ножом, а затем вызвал обидевшего его мужчину на улицу. Там он ударил его в глаз, в результате чего тот лишился зрения.

На суде мужчина признал вину.

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    Любовь Ширижик
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