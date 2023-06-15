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18:23, 15 июня 2023Ценности

Стали известны новые подробности работы Adidas и Uniqlo в России

Замглавы Минпромторга Евтухов: Adidas и Uniqlo не приняли решение об уходе из России
СюжетЗемлетрясение в Армении:

Фото: Александр Баранов / Коммерсантъ

Спортивный бренд одежды и обуви Adidas и японская сеть магазинов Uniqlo еще не приняли решение об уходе с российского рынка. Новые подробности о работе упомянутых марок в стране сообщил заместитель главы Минпромторга Виктор Евтухов в эфире канала «Россия 24», его слова приводит Telegram-канал «РИА Новости: экономика».

Евтухов рассказал, что магазины Uniqlo и Adidas все еще не планируют сворачивать бизнес в России, хотя на данный момент торговые точки ретейлеров на территории страны закрыты.

В то же время бренд Decathlon решился на продажу и уже подбирает покупателя, подчеркнул замминистра.

10 марта 2022 года Uniqlo приостановила работу в России на неопределенный срок в связи с ситуацией на Украине. При этом 21 марта были прекращены онлайн-продажи и работа интернет-магазина. В официальном комментарии данное решение обосновывалось трудностями в области ведения бизнеса.

Об отмене продаж продукции российским покупателям объявили и другие зарубежные ретейл-платформы, среди которых Net-a-Porter, Mr Porter, Yoox и The Outnet. Аналогичная ситуация произошла с модными брендами Hermes, Louis Vuitton, Mango, Asos, Nike, а также Adidas, Puma и другими крупными компаниями.

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    Карина Черных
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