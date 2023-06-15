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10:37, 15 июня 2023Спорт

Минеев оценил шансы на выступление в UFC

Боец ММА Владимир Минеев заявил, что подраться в UFC ему уже невозможно
СюжетЗемлетрясение в Армении:

Фото: Pavel Kashaev / Globallookpress.com

Российский боец смешанного стиля (ММА) Владимир Минеев оценил свои шансы на выступление в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC). Об этом сообщает «Матч ТВ».

«У меня нет такого пункта в чек‑листе, я на эту жизнь смотрю по‑другому, и только единоборствами моя жизнь не ограничена. Подраться в UFC уже, наверное, невозможно», — заявил Минеев.

Россиянин добавил, что, несмотря на отсутствие опыта выступлений в UFC, он считает себя одним из лучших средневесов мира. «UFC — это крутая распиаренная машина, но мы ничуть не хуже», — заявил Минеев.

Минеев одержал 17 побед в MMA при единственном поражении и одной ничьей. Он известен по выступлениям в промоушене AMC Fight Nights, в котором на данный момент владеет поясом чемпиона в среднем весе.

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    Алексей Гусев
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